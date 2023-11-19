فرنسا تعتزم إرسال سفينة طبية ثانية إلى قطاع غزة

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم، استعداد باريس إرسال حاملة طائرات الهليكوبتر «ديكسمود» إلى الشرق الأوسط، والتي تم تخصيصها كسفينة طبية لتقديم الدعم والرعاية الطبية للمدنيين في غزة.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان، أن حاملة الطائرات ستبحر في بداية هذا الأسبوع لتصل إلى مصر خلال الأيام المقبلة، كما تم الإعلان عن إرسال طائرة جديدة على متنها أكثر من 10 أطنان من الإمدادات والمساعدات الطبية بداية هذا الأسبوع، وهو ما أكد تصريح وزير الجيوش الفرنسي لوسائل إعلام فرنسية موضحا أنها ستكون الطائرة الفرنسية الرابعة التي تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين في غزة.

مساهمة فرنسية وأوروبية لدعم غزة

وأضاف الإليزيه أن فرنسا تساهم أيضًا في الجهود الأوروبية المبذولة من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة على متن الطائرات الأوروبية المقرر إرسالها يومي 23 و30 نوفمبر.

وأرسلت باريس بالفعل حاملة طائرات «تونير» إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة.

وقال مصدر عسكري فرنسي، إن الحاملة تونير تضم نحو 60 سريرا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض.

كما نقلت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

استقبال عشرات الأطفال

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا استعدادها استقبال عشرات الأطفال من قطاع غزة في مستشفياتها، بحسب مصادر إعلامية فرنسية.

وفي هذا الصدد، أوضح الإليزيه أن فرنسا تحشد كل قواها الممكنة للمساهمة في إجلاء الأطفال المصابين والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة من قطاع غزة إلى مستشفياتها.