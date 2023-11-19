14 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين بمخيم النصيرات وسط غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

واستشهد 14 مواطنا وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلي مخيمر والحرازين بالقرب من مدرسة خالد بن الوليد في مخيم النصيرات، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

في نفس السياق، تم انتشال جثامين 11 شهيدا كلهم من النساء والأطفال بعد قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزل آل الحرثاني في جباليا البلد شمال قطاع غزة.