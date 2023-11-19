مجموعات الدعم المدرسية بالمنيا.. بديل مجاني للدروس الخصوصية

عقد الدكتور علي عبد السلام، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، اجتماعًا موسعًا مع مديري مدارس المرحلة الابتدائية، بحضور محمود رضا، مدير التعليم الابتدائي، ومحسن فايز، بمكتب التعليم الابتدائي، بمقر نقابة المعلمين بالمنيا.

تطبيق إجراءات الأمان بمدارس المنيا

وناقش «عبد السلام» ما تم خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة اتباع وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة، والحفاظ على نظافة المباني المدرسية، وتوزيع التغذية المدرسية في مواعيدها المحددة، ومنع بيع الشيبسي والكراتيه وغيرها من المأكولات داخل المدارس، منعًا للمساءلة القانونية.

كما شدد على ضرورة إعداد السجلات المدرسية، وترقيمها وختمها، وخاصة سجلات متابعة الموجهين، مع التشديد على تفعيل لائحة الانضباط، وتوزيع حصص الاحتياطي، مع الانتهاء من الإحصاء الاستقراري بالمدارس.

وأكد مدير إدارة المنيا التعليمية، على أن مجلس الأمناء وسيلة معاونة للمدارس فقط، ومديري المدارس هم المنوط به إدارة زمام الأمور بمدارسهم.

مجموعات الدعم المدرسية بالمنيا

وأشار إلى أنه تم تدشين مجموعات الدعم المدرسية، التي تضم صفوة المعلمين في المواد الدراسية، وذلك لتحسين المستوي العلمي للطلاب، ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

وشدد الدكتور علي عبد السلام، على تفعيل الخطط بالمدارس الابتدائية في المنيا؛ لتحسين المستوي اللغوي للطلاب، بكافة الصفوف الدراسية بالمرحلة التعليمية.

وأضاف أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا يجب الحفاظ عليها، مع ترسيخ الأخلاقيات الفاضلة لدي الطلاب، من خلال تفعيل منابر الأنشطة التربوية.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة التحلي بتقدير المسئولية والجدية والإخلاص؛ لضمان تحقيق عملية تعليمية منتظمة وتقديم منتج تربوي جيد، يستفيد منه أبنائنا الطلاب، مع الالتزام بتفعيل الأنشطة التربوية؛ لجذب الطلاب للمدارس، مع التأكيد على احتواء أولياء الأمور ومعاملتهم معاملة حسنة.