«تعليم المنيا»: فتح باب الاشتراك في المعارض العلمية المؤهلة لمسابقة «آيسف»

أعلن قسم التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمنيا عن فتح باب الاشتراك في المعارض العلمية والمؤهلة للمشاركة في آيسف، وهي أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة ووزارة التربية والتعليم على دعم البحث العلمي والمسابقات العلمية للطلاب، وتوفير الفرص لهم لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم.

فعاليات معارض العلوم والهندسة

وتبدأ فعاليات معارض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF غدا الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 لمدارس إدارة المنيا بمدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف بنين.

ويستهدف قسم التطوير التكنولوجي طلاب الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي، وذلك لعرض مشروعات علمية أو تكنولوجية في مجالات العلوم الطبيعية، الرياضيات، الهندسة، العلوم الاجتماعية، والتكنولوجيا.

تطوير مهارات الطلاب العلمية والإبداعية

ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة في المعارض العلمية إرسال كشف بأسماء المشروعات الخاصة بهم، واسم مشرف المدرسة، واسم مدير المدرسة، وذلك إلى قسم التطوير التكنولوجي بالمنيا، كما يمكن للطلاب الذين لديهم أفكار مشروعات علمية أو تكنولوجية الاشتراك في المعارض.

وأعرب قسم التطوير التكنولوجي عن سعادته بمشاركة الطلاب في هذه المعارض، مؤكدًا أنه سيقدم كافة الدعم للطلاب المشاركين، بما يساهم في تطوير مهاراتهم العلمية والإبداعية.