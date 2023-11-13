«تعليم المنيا»: فتح باب الاشتراك في المعارض العلمية المؤهلة لمسابقة «آيسف»
كتب:
اسلام فهمي
08:19 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
وكيل وزارة التعليم في المنيا
أعلن قسم التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم بالمنيا عن فتح باب الاشتراك في المعارض العلمية والمؤهلة للمشاركة في آيسف، وهي أكبر مسابقة للبحث العلمي على مستوى العالم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة ووزارة التربية والتعليم على دعم البحث العلمي والمسابقات العلمية للطلاب، وتوفير الفرص لهم لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم.
فعاليات معارض العلوم والهندسة
وتبدأ فعاليات معارض العلوم والهندسة والتكنولوجيا ISEF غدا الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 لمدارس إدارة المنيا بمدرسة الفريق صفي الدين أبوشناف بنين.
ويستهدف قسم التطوير التكنولوجي طلاب الصف الثاني الإعدادي حتى الصف الثالث الثانوي، وذلك لعرض مشروعات علمية أو تكنولوجية في مجالات العلوم الطبيعية، الرياضيات، الهندسة، العلوم الاجتماعية، والتكنولوجيا.
تطوير مهارات الطلاب العلمية والإبداعية
ويمكن للطلاب الراغبين في المشاركة في المعارض العلمية إرسال كشف بأسماء المشروعات الخاصة بهم، واسم مشرف المدرسة، واسم مدير المدرسة، وذلك إلى قسم التطوير التكنولوجي بالمنيا، كما يمكن للطلاب الذين لديهم أفكار مشروعات علمية أو تكنولوجية الاشتراك في المعارض.
وأعرب قسم التطوير التكنولوجي عن سعادته بمشاركة الطلاب في هذه المعارض، مؤكدًا أنه سيقدم كافة الدعم للطلاب المشاركين، بما يساهم في تطوير مهاراتهم العلمية والإبداعية.