وسائل إعلام إسرائيلية: صافرات الإنذار تدوي في محيط غلاف غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، قبل قليل، أن صافرات الإنذار تدوي في الوقت الراهن، في محيط غلاف غزة، وفق ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية» مساء اليوم الأحد.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن الطائرات الحربية للاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مساء اليوم، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

واستشهد 14 مواطناً وأصيب عدد آخر في قصف لطائرات الاحتلال استهدف منزلي «مخيمر» و«الحرازين»، بالقرب من مدرسة «خالد بن الوليد» في مخيم النصيرات، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

كما تم انتشال جثامين 11 شهيداً، جميعهم من النساء والأطفال، بعد قصف نفذه الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على منزل «آل الحرثاني»، في جباليا البلد، شمال قطاع غزة.