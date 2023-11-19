«المصريين الأحرار» يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمؤتمر بالإسكندرية

أكد الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أن على الشعب المصري التكاتف ومساندة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، كونه الوحيد القادر على قيادة مصر لإحباط المخططات الخارجية، حيث أن الدولة المصرية حاليا محاطة بالأحداث والاضطرابات، وتهديد حدودها من الجهات الأربعة، وذلك ضمن مخطط كامل لتطويق القوة الوحيدة بالمنطقة العربية وهي مصر.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش تنظيم حزب المصريين الأحرار اليوم الأحد، مؤتمرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بالنادي السوري بمنطقة محطة الرمل وسط محافظة الإسكندرية.

ندعم السيسي لاستمرار مسيرة البناء

واضاف رئيس الحزب، أنهم أول الأحزاب في مصر، التي أعلنت تأييدها ودعمها للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات المقبلة، من أجل استمرار مسيرة البناء التي شهدت الدولة المصرية في عهده، وإيمان بقدرته علي العبور بها الي الامام، لانه صاحب قرار واستمراره في قيادة مصر يجعلها مستمره في زعامه المنطقة.

السيسي حول التحديات إلى إنجازات

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مر بمصر بالعديد من الأزمات والتحديات والمخططات والمعوقات طوال السنوات الماضية، وتحولت إلى إنجازات ومشروعات في كل محافظة مصرية.

ولفت إلى أنه تم دعم الاقتصاد بالتوسع في الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية بإنشاء العديد المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار ومنها محور قناة السويس، فضلا عن العمل على إعادة هوية الشخصية المصرية التي كانت تم جرفها على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس صبحي أمين المرأة، وريمون ناجي رئيس المركز الإعلامي، وعضو المكتب السياسي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي، ومنى كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسي القيادية بالحزب.