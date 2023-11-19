مؤتمر الغزل والنسيج بكفر الدوار.. دعم متواصل للرئيس السيسي ودعوة للمشاركة بالانتخابات

أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، أن قطار التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، وعلى مستوى كل المسارات لم يكن وليد اللحظة، بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدا أن مشوار العطاء الذي بدأه الرئيس السيسي على مدار 10 سنوات عزز من مكانة مصر، وجعلها قبلة للاستثمارات ما زاد من فرص العمل، وتراجعت معها نسبة البطالة إلى 7%.

خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج

وقال أحمد بدر، العضو المنتدب التنفيذي لشركة كفر الدوار للغزل والنسيج، إن مصانع الغزل والنسيج التي دخلت ضمن خطة التطوير كثيرة منها كفر الدوار والمحلة الكبرى وشبين الكوم وغيرها، مشيرا إلى أن مجمع البيضة يحتوي على 6 مصانع من أحدث المصانع على مستوى العالم، وشركة الخليج الصناعي، الأمر الذي سيدر على الدولة دخلاً بالعملة الصعبة.

وفي سياق متصل، أضاف أحمد الشرنوبي، رئيس اللجنة النقابة للعاملين بشركة كفر الدوار، للغزل والنسيج، إننا نمر بمرحلة حاسمة من عمر الوطن والتي تتطلب التكاتف والترابط لنتمم استحقاقنا الانتخابي أيام 10،11،12 ديسمبر المقبل، ولنبرهن للعالم أجمع مدي قوة وعظمة الشعب المصري ودعمه للدولة المصرية متمثلة في الرئيس السيسي.

مؤتمرات دعم الرئيس

جاء ذلك ضمن سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية التي تنظمها النقابة العامة للغزل والنسيج في الشركات والمصانع بمختلف المحافظات، لإعلان دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة وتأييده في كل قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.