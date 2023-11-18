حزب النور: أجمعنا على دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات

قال محمد منصور رئيس حزب النور، إن الحزب يدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة كونه الأجدر بحكم البلاد.

دعم السيسي قرار حزبي

وأوضح محمد منصور، خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب لدعم السيسي، إن قرار دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي حزبي وليس فرديا وجاء من منطلق رؤية شاملة للحزب لجميع المتغيرات.

وتابع رئيس حزب النور: «قمنا بإجراء دراسات استقصائية داخل الحزب من أجل التعرف عَلى أراء ورؤية الوحدات الحزبية بكافة محافظات الجمهورية ووجدنا تأييد تام للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من قبل كافة الأمانات باعتباره قائدا حكيما لقيادة البلاد خلال الفترة الحالية واستطاع أن يدير كافة المتغيرات التي واجهتها البلاد خلال السنوات الماضية».

دعم القضية الفلسطينية

كما أكد دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه التام لتصفية القضية على حساب دول الجوار سواء مصر أو غيرها وتمسكه بدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية الذي المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات والذي حضره ممثلو 65 حزبا سياسيا، والذين أعلنوا عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.