محافظ الإسكندرية: متابعة لحظية لتداعيات اضطراب الأحوال الجوية

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، موضحًا أنه جرى رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة.

تحقيق السيولة المرورية خلال الأمطار

وأكد المحافظ في بيان، مساء اليوم، أنه جرى التأكيد على جميع المسؤولين ورؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

استمرار غرفة العمليات للتعامل مع نوة المكنسة

وأشار إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، خلال نوة المكنسة الحالية.

وفي هذا الصدد؛ كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ارقام طوارئ الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125