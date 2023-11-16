نوة المكنسة تضرب الإسكندرية.. نصائح لتفادي الأمطار الرعدية (فيديو)

بدأت نوة المكنسة، اليوم، ضرب الإسكندرية، حيث تبدلت الأجواء وأصبحت شتوية من حيث الغيوم والسحب المتكاثرة على كورنيش المدينة الساحلية بالإضافة إلى ظواهر جوية أخرى تصاحبها أبرزها ارتفاع الأمواج والأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

وقدمت «الوطن» اليوم عددا من النصائح خلال بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفقا لما أعلنته محافظة الإسكندرية لمواطنيها تزامنا مع انطلاق نوة المكنسة.

نصائح التعامل مع نوة المكنسة في الإسكندرية

وجاءت أهم النصائح المقدمة للتعامل مع نوة المكنسة من قبل محافظة الإسكندرية في الآتي:

- نوة شديدة الأمطار ويصعب التحرك بشكل سلس خلالها لذا فيفضل إلغاء المواعيد غير الضرورية وقتها.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

فترة نوة المكنسة على الإسكندرية

وبحسب جدول ميناء الإسكندرية عن مواعيد نوات الإسكندرية خلال خريف وشتاء 2023 فكشف أن نوة المكنسة بدأت اليوم 16 نوفمبر ومن المفترض أن تستمر 5 أيام.