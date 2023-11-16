تساقط أمطار على الإسكندرية في أول أيام نوة المكنسة

تساقطت أمطار متوسطة، منذ قليل بالتحديد في نطاق حي المنتزه شرق الإسكندرية وذلك خلال أول أيام نوة المكنسة تزامنا مع استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت منذ أمس الأول وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 30% اليوم.

تأثير أمطار الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارات الصرف منتشرة في كافة المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر منذ يومين وبالتحديد مع البدء الفعلي لنوة المكنسة اليوم حيث جرى تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

تجدد أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أن أمطار الإسكندرية تجددت بعدما توقفت أمس وعادت مع غروب اليوم في نطاق المنتزه إلا أنه يجري التعامل معها بشكل لحظي.

استمرار الطوارئ في الإسكندرية

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث تم نتشر السيارات والبدلات اعتبارا من أمس الأول مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وشدد نافع على استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع وتوقف الإجازات وبدل الراحات.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل على حلها فورا.