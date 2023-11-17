موعد ذروة نوة المكنسة 2023 على الإسكندرية.. أمطار غزيرة احذر النزول 

تشهد مدينة الإسكندرية في الوقت الراهن أجواء وظواهر نوة المكنسة 2023 التي تتميز بكونها واحدة من أصعب النوات على المدينة الساحلية، والتي بدأت أمس الأول بأمطار رعدية غزيرة بينما ستصل إلى ذروتها بعد عدة أيام لتكون أصعب أيامها، فما موعد ذلك اليوم؟

بحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن ذروة الأمطار الغزيرة الحالية تزامنا مع نوة المكنسة 2023 على الإسكندرية، سيكون الاثنين المقبل بنسبة أمطار تصل إلى 60% وهي أعلى نسبة أمطار تضرب الإسكندرية، خلال تلك الآونة منذ بدء فصل الخريف مع احتمالية سقوط أمطار رعدية.

اصعب أيام نوة المكنسة

وبحسب ما كشفته هيئة الأرصاد الجوية فإن أصعب أيام نوة المكنسة على الإسكندرية تكون يومي الأحد والاثنين اللذان يشهدان سقوط أمطار بنسبة 60% ثم تهدأ بعد ذلك يوم الثلاثاء بنسبة 30%.

تفاصيل نوة المكنسة على الإسكندرية

وتشتهر نوة المكنسة بأنها تستمر لمدة 5 أيام، وتصاحبها رياح شمالية غربية، وتكون ممطرة بغزارة مع شدة رياح بالإضافة إلى انخفاض اكبر في درجات الحرارة.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة المكنسة

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، ل«الوطن»، أنه تم إعلان حالة الطوارئ والغاء الإجازات فور ورود إنذار هيئة الأرصاد الجوية بإنتشار 152 سيارة ومعدة يتمثلوا في: «102 سيارة و22 بدالة من شركة الصرف الصحى و20 سيارة من الأحياء و8 بدالات».