حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات.. أمطار وتحذير من ظاهرتين

تشير التوقعات إلى أن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، تشهد تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة، والرياح المثيرة للرمال والأتربة، وحذرت منهما الأرصاد الجوية، إذ يعملا على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع فرص سقوط أمطار تصل إلى 70%، وانخفاض في درجات الحرارة.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات، تشهد تحسن بداية من الثلاثاء 21 نوفمبر حتى يوم الجمعة 24 نوفمبر، إذ تنعدم فرص سقوط الأمطار خلال هذه الفترة، على أن تعود يوم السبت 25 نوفمبر.

الظواهر الجوية وفرص سقوط الأمطار

وفيما يتعلق بحالة الطقس السبت 25 نوفمبر، تشير التوقعات تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في جميع المحافظات، لا سيما التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، وتكون من الساعة 4 فجرا حتى 8 صباحا.

وتكون فرص سقوط الأمطار بنسبة 70% في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متفاوتة، وتنشط الرياح في محافظات جنوب الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والبحر الأحمر.