أمين «المصريين الأحرار»: السيسي يحقق طفرة تهدد أعداء مصر

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أحدث طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات الصحية والاقتصادية، والتنموية، ما جعله يستطيع إحباط جميع المخططات الدولية التي كانت تسعى للنيل من أمن وأمان ووحدة الشعب المصري.

جاء ذلك خلال كلمتها على هامش تنظيم حزب المصريين الأحرار، اليوم الأحد، مؤتمرًا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بالنادي السوري بمنطقة محطة الرمل وَسَط محافظة الإسكندرية.

أمين المصريين الأحرار تدعو لدعم السيسي

وأضافت أمين عام حزب المصريين الأحرار، أنه لا بد من الاتحاد والوقوف خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى والنزول للانتخابات لتجديد العهد معه واستكمال مسار التنمية والبناء.

دعم الاقتصاد

وأكدت أن الرئيس السيسى، دعم الاقتصاد في كل محافظات مصر من خلال التوسع فى الزراعة والصناعة لجذب الاستثمارات الأجنبية بإنشاء العديد المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار ومنها محور قناة السويس وزراعة مليون ونصف فدان، ومصانع البتروكيماويات، والمناطق اللوجستية.