«القومي للتغذية»: هدفنا غذاء صحي وآمن للمواطنين (فيديو)

قالت الدكتورة سحر خيري، مدير المعهد القومي للتغذية، إن الهدف الأساسي للمعهد هو تقديم غذاء آمن وصحي للمواطنين، لافتة إلى أن المعهد يقوم بالعديد من الأبحاث الخاص بالغذاء ونمط الاستهلاك الغذائي وتحليل الأطعمة، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والصحي.

المعهد يقوم بخدمات عديدة من عيادات خارجية

وأوضحت مدير المعهد القومي للتغذية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد «المعهد يقوم بخدمات عديدة من عيادات خارجية وتقييم طبي وتغذوى للمريض، وهل هو مصاب بسوء تغذية أو أي أمراض متعلقة بالغذاء، ونصف العلاج المناسب له، ووضع نمط غذائي له، وتُتَابَع حالة المريض حتى تعود إليه صحته وتتغير الأنماط السيئة».

القومي للتغذية: حملات تثقيف غذائي في المدارس والجامعات

وأضافت «المعهد يقوم بعمل حملات تثقيف غذائي في المدارس والجامعات والرائدات الريفيات، عن الرضاعة الطبيعية والتغذية وتغذية الطفل والأم، وكذلك تثقيف المجتمع حول تناول طعام صحي مفيد».