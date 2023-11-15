ضبط 28 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات في حملات بدمياط

واصلت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط جهودها في الرقابة على الأغذية بالمنشآت الغذائية عالية الخطورة، وإحكام الرقابة لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين بالمحافظة.

حملات مرورية مفاجئة

وقام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاجئة خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث جرى المرور على 472 منشأة، منها 286 تدار بدون ترخيص و 48 بها خطر داهم على الصحة العامة، وتم التوصية بغلقها إداريا وإيقاف تشغيلها، وتحرير 709 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتسليمها للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما تم ضبط 28.225 طن أغذية غير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 256000134 لتر زيت طعام ومياه غازية غير مطابق للمواصفات القياسية، وإعدام 1.526 طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 58 عينة للفحص بالمعامل.