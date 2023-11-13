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وزير فلسطيني عن الأوضاع الكارثية في غزة: «لا مياه لا غذاء ولا خدمات صحية»

كتب:

حسن سمير
05:37 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني

أكد وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية، أحمد المجدلاني، أن الشعب الفلسطيني يعيش مأساة إنسانية بالغة في قطاع غزة، حيث لا توجد مياه صالحة للشرب، بالإضافة إلى انعدام الأمن الغذائي والخدمات الصحية، نتيجة الاعتداءات المتواصلة لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن الوزير الفلسطيني قوله إن عدد النازحين في غزة، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، يبلغ نحو 1.5 مليون شخص، ما يعادل 70% من إجمالي تعداد سكان القطاع، الذي يتعرض لغارات جوية وقصف مدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ37 على التوالي.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن الاعتداءات الاسرائيلية تدفع بتكثيف نزوح الفلسطينيين إلي جنوب قطاع غزة، وتابع بقوله: «نعاني أوضاعاً كارثية في قطاع غزة، من حيث تدهورالقطاع الصحي، وقلة وتلوث المياه، وانعدام الأمن الغذائي».

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