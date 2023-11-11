عضو التحالف الوطني: قافلة المساعدات الثانية لغزة تشمل 120 شاحنة بها 2000 طن غذاء

يواصل بنك الطعام المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إرسال المساعدات الإغاثية إلى معبر رفح تمهيدا لإرسالها إلى الأشقاء في غزة، في إطار مد التحالف جسر بري لإرسال المساعدات بشكل يومي، مشيرا إلى أن القافلة تعد الأكبر في تاريخ بنك الطعام المصري.

قوافل المساعدات الإغاثية

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى أن القافلة الثانية للبنك تتكون من 120 شاحنة تحتوى على ما يعادل 2000 طن من الغذاء لإغاثة أهل غزة في محنتهم، مؤكدا الاستمرار في تقديم المساعدات الإغاثية حتى انتهاء العدوان الغاشم.

وأوضح البنك أن طرق التبرع لأهل غزة من خلال الموقع الإلكتروني، أو من فروع البنك الرئيسية، مؤكدا أنه واجب علينا أن نتكاتف من أجل غزة والاستمرار في تدفق المساعدات حتى انتهاء العدوان الغاشم.

قوافل بنك الطعام

وأطلق عضو التحالف أكبر قافلة إغاثة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بهدف توفير الغذاء الضروري لآلاف الفلسطينين في هذه اللحظات الحرجة، مشيرا إلى دخول 98 شاحنة من شاحنات بنك الطعام المصري إلى قطاع غزة، الشاحنة الواحدة تكفي 1500 أسرة لمدة أسبوع إلى 10أيام.