رفع حالة الطوارئ ونشر المعدات لرفع مياه الأمطار بكفرالشيخ

أكد اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، على انتشار جميع معدات الشركة لسحب مياه الأمطار من جميع مراكز المحافظة، إثر موجة الطقس التي تضرب المحافظة، حيث تتساقط الأمطار علي مدار الساعة، ورياح عاتية، وهو الأمر الذي أدى لرفع حالة الطوارئ، تحسباً التقلبات المناخية.

تنسيق كامل ورفع تجمعات الأمطار

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم الأحد، وجود تنسيق كامل بين جميع الأجهزة المعنية بالإقليم، و مجالس المدن، للعمل على رفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك بالمدن والمراكز، بما يخدم حركة السير للسيارات والمواطنين.

رفع مياه الأمطار بالمدن الساحلية

وأشار أيضا إلى العمل على مدار اليوم، وذلك من خلال متابعة حالة المناخ، والتغيرات المناخية، وحالة هطول الأمطار على نطاق محافظة كفر الشيخ، وخاصة المدن الساحلية منها، والتي تكون أكثر عرضة للأمطار.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ، تمتد سواحلها على مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو مترا، وتشهد حالة من تقلبات الطقس منذ يوم أمس وأمطار رعدية، حتى الساعة.