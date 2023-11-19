محافظ كفر الشيخ: وقف حركة الملاحة والصيد في ميناء البرلس بسبب سوء الطقس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس اليوم الأحد، وذلك حتى تحسن حالة الأحوال الجوية التي تضرب المحافظة حاليا، من هطول أمطار غزيرة على سواحل ومدن المحافظة، ونشاط كبير للرياح، وارتفاع في حالة الأمواج بمياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة الأرصاد الجوية.

التعامل الفوري مع التغيرات المناخية ورفع درجة الاستعداد

كما كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والمراكز والقرى، بضرورة التعامل الفوري مع أي تبعيات تحدث نتيجة التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها سواحل ومدن المحافظة، بالإضافة إلى ‎رفع درجة الاستعداد القصوى على نطاق الإقليم، وذلك لمواجهة تقلبات الطقس واتخاذ ما يلزم من الحيطة والحذر.

ضرورة التحرك السريع ورفع مياه الأمطار

كما شدد محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الجهود لصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي بالمحافظة، وكذلك متابعة وصيانة شبكات الكهرباء وأعمدة الإنارة المتهالكة، علاوة علي ضرورة تغطية بيارات الصرف الصحي، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بالمراكز والمدن، وذلك لاستخدامها لرفع مياه من الشوارع التي تنتج عن سقوط الأمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز.

غرفة عمليات لمتابعة حالة الطقس

وأضاف انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وكذلك تشكيل غرف عمليات فرعية داخل المراكز والمدن، لمتابعة حركة وتقلبات الطقس المتغيرة على مدار الساعة، بسواحل البرلس.