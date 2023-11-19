أمطار تضرب كفر الشيخ اليوم.. غيوم كثيفة واضطراب حركة الملاحة

تشهد كفر الشيخ، اليوم الأحد، أمطارًا تضرب المحافظة وسواحلها بالبرلس، كما تنشط حركة الرياح على مدار اليوم، وسط ظهور للسحب المنخفضة والغيوم، كما تشهد حالة الأمواج داخل المسطح المائي في مياه البحر الأبيض المتوسط، ارتفاعًا لأكثر من ثلاثة أمتار ونصف، وذلك حسب البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، اليوم.

أمطار تضرب محافظة كفر الشيخ اليوم

وتشهد السواحل الشمالية للمحافظة، بمدن البرلس، وبلطيم، ومطوبس، وسيدي سالم، سقوط أمطار ما بين غزيرة ومتوسطة على تلك المدن، التي تقع على سواحل مياه البحر الأبيض المتوسط بسواحل البرلس، بينما يسود طقس بارد على تلك المدن جراء التقلبات المناخية التي تشهدها المحافظة منذ فجر اليوم.

وقف حركة الملاحة والصيد

ومن جهته، أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، وقف حركة الملاحة والصيد اليوم، على السواحل الشمالية كافة، وذلك جراء سقوط الأمطار والتقلبات المناخية غير المستقرة التي تتعرض لها المحافظة، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى على أرجاء مدن وقرى كفر الشيخ كافة، جراء سوء الأحوال الجوية.

وكلف رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر كافة، مشددًا بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز، مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

درجات الحرارة في كفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سجلّت درجات الحرارة في كفر الشيخ، اليوم الأحد، العظمى 23 والصغرى 17 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 23 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والضغط الجوي 1009، وحالة البحر المتوسط مضطربة جدًا، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 5 أمتار.