تدريب 50 قائدا محليا على حماية الأسرة في إطار «حياة كريمة» بأسوان

نفذت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية (WFP)، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، برنامج تدريبي جديد بعنوان «وعي»، يستهدف تدريب 50 قائدًا محليًا من العاملين في الوحدات المحلية القروية بأسوان.

دور حياة كريمة في تعزيز القيادات المحلية

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البرنامج التدريبي، مشيدًا بدور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في تعزيز القيادات المحلية وتطوير مهاراتها وزيادة كفاءتها، وتنفيذ خطط وبرامج الدولة لتأهيل القادة المحليين بشكل مستدام.

مدة برنامج تدريب قادة المحليات

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، أن البرنامج التدريبي سيستمر لمدة أربعة أيام، وسيتناول موضوعات حماية الأسرة، وتنمية الأسرة، وتقليل العوامل الخطرة.

وشارك في البرنامج التدريبي العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك مسؤولة المشاركة المجتمعية بالإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومستشار وزير التضامن الاجتماعي لبرنامج «وعي التنموي»، ومستشار الوزير للتواصل التفاعلي، واستشارية ومديرة برامج الصحة الإنجابية، بالإضافة إلى ممثل منظمة الأغذية العالمية ومسئول المشاركة المجتمعية بوحدة «حياة كريمة» بالمحافظة.

وبعد نهاية البرنامج التدريبي، سيتم إجراء اختبار لتقييم المتدربين وقياس استفادتهم من البرنامج، ومن المقرر تطبيق المعرفة المكتسبة، تحت إشراف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.