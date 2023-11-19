إنشاء حديقة خضراء في قرية أم دومة ضمن «حياة كريمة» بسوهاج

بدأت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، إنشاء الحديقة الخضراء بقرية أم دومة، في إطار الجمهورية الجديدة، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء بالقرية.

وقالت المهندسة هويدة شافعي رئيس مركز ومدينة طما، لـ«الوطن»، إنه يجرى إنشاء الحديقة في إطار اختيار قرية أم دومة القرية الخضراء على مستوى محافظة سوهاج، حيث من المستهدف زيادة الرقعة الخضراء وزراعتها بالأشجار المثمرة وإنشاء الحدائق العامة بالقرية لجمالها واستفادة المواطنين بها.

إنشاء الحديقة الخضراء بسوهاج

وأضافت أنه يجرى العمل الآن على إنشاء الحديقة الخضراء، حيث تم الانتهاء من بناء السور من الجهة الشمالية، كما تم اليوم الأحد البدء في صب القواعد والسملات الخرسانية من الجهة الجنوبية للحديقة، التي تقع على مساحة 2250 مترا.

أشجار ونباتات بالحديقة الخضراء

وأوضحت رئيس طما، أن الحديقة تضم العديد من الأشجار والنباتات، وستضيف جمالا ورونقا لقرية أم دومة، التي استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته لمحافظة سوهاج، وتم عرض المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالقرية.