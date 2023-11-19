«تعليم أسيوط» تطلق البرنامج التدريبي لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي

أعلن عبد العزيز حسن سليمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط عن انطلاق البرنامج التدريبي لتفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في التحول الرقمي.

وحضر اللقاء محمد ابراهيم وكيل المديرية وسيد الشريف مدير عام الشؤون التنفيذية وبالتعاون مع ادارة التدريب بالمديرية ومركز التدريب الرئيسي وذلك في ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ الوعي الوطني والمواطنة الخاص بالمعلمين.

التنمية المستدامة

وأوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن البرنامج ياتي في إطار حرص الوزارة على بناء الإنسان المصري متمتعا بكافة قيم المواطنة والوعي المجتمعي والعمل على تلبيه متطلبات التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق البرنامج التدريبي لجميع الادارات التعليمية بالمحافظة وبحضور مديري الادارات، مشيرًا أن البرنامج يستهدف عدد 4510 متدربين، باجمالي عدد القاعات 78 قاعة تدريب على مستوى الادارات التعليمية.

الأكاديمية المهنية للمعلمين

وأضاف محمد ابراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن البرنامج يتم من خلال المدربين المعتمدين من الاكاديمية المهنية للمعلمين ويستمر التدريب لمده ثلاثة أيام، اليوم الأول عن الوعي والمواطنة، والثاني عن التربية الإيجابية، والثالث عن خطة عمل.