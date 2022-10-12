مع إطلاق وظائف المحليات.. تعرف على مهام السكرتير العام والمساعد ورئيس المركز

مع إعلان وزارة التنمية المحلية عن حاجتها لعدد من الوظائف القيادية 2022 وفتح باب التقديم لها ومنها سكرتير عام محافظة أو سكرتير مساعد أو رئيس مركز ومدينة، حددت وزارة التنمية المحلية فى تقرير لها الوصف الوظيفى لوظائف المحليات المطلوبة وهى كالتالي..

وظيفة سكرتير عام محافظة

- تقع الوظيفة ضمن مجموعة وظائف قيادات المحليات.

-يعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للمحافظ.

- يشرف على العاملين بديوان عام المحافظة.

- الإشراف على متابعة الأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

-الإشراف على إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع الاعتماد المخصصة للاستثمار.

- الإشراف على وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة التابعة له ووضع القواعد بمشروعات الإسكان والتخطيط العمراني.

-الإشراف على الدراسات والموضوعات التي تعرض على المجلس الشعبي المحلي للمحافظة من الناحية الفنية والإدارية والقانونية.

- معاونة السلطة المختصة فى وضع الخطط المالية والإدارية اللازمة لشئون المحافظة.

- إبداء الرأي في إدارة واستثمار أراضٍ المحافظة وممتلكاتها والتصرف فيها.

- الإشراف على إعداد التقارير والمذكرات التى ترفع للسلطة المختصة.

ضوابط التأهيل

- مؤهل عال مناسب مع مزاولة لعمل فى وظائف الدرجة الأدنى مدة لاتقل عن سنة للعاملين من داخل الجهاز الإدارى للدولة

- مؤهل عال مناسب مع مزاولة العمل مدة لاتقل عن 18 سنة للعاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة

- الحصول على دورات تدريبية مناسبة فى مجال العمل

وظيفة سكرتير عام مساعد المحافظة

- من مهام السكرتير العام المساعد متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

- العمل تحت إشراف المحافظ

- الاشتراك فى إعداد مشروع موازنة المحافظة واقتراح توزيع اعتمادات مخصصة للاستثمارات بعد اعتمادها من الوحدات المحلية

-وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالاجهزة التنفيذية بالمحافظة

- اعداد الدراسات والموضوعات التى تعرض على مجلس المحافظة

- ابداء الرأى فى إدارة واستثمار أراضى المحافظة ومممتلكاتها والتصرف فيها

-حضور المؤتمرات والاجتماعات والندوات التى تتعلق بطبيعة العمل

رئيس مركز ومدينة

-تختص الوظيفة بالإشراف على وضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية للوحدة المحلية

- الإشراف على العاملين بالمركز والمدينة

- الإشراف على وضع الخطط المالية والإدارية الخاصة بالمركز والمدينة

-الإشراف على إعداد مشروع موازنة المركز واقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات

-متابعة عمل الأجهزة التنفيذية بالمركز والمدينة وتقييم مستوى المشروعات والخدمات وإعداد تقارير بشأنها.

- الوقوف على المشكلات التى تعوق المرافق والمنشآت بالمركز والمدينة ووضع الحلول المناسبة.