أستاذ اقتصاد: مصر حاليا في مرحلة جمع ثمار المشروعات الكبرى المنفذة سابقا

كشف الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن الدول المانحة من هيئات التمويل تتابع الأداء الاقتصادي للدول وتقيمه ومصر حاليا في مرحلة جمع الثمار للمشروعات الكبرى التي أنشأتها.

مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تسدد القروض بانتظام في مواعيدها ولذا الجهات المانحة لا تجد ما يمنع استكمال تقديم المنح والقروض لمصر.

وأكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن مصر في حال أفضل كثيرا من دول في المنطقة المحيطة، إذ أن مصر تتمتع باستقرار أمني واقتصادي.

وأردف أن تصريح رئيس الوزراء عن انتهاء أزمة الدولار قريبا ووصفها بالأزمة العابرة، يكون نتائج عن رؤية ومعلومات لديه، موضحًا أن انتهاءها مرتبط بتوفير الدولار ووجهة نظر رئيس الوزراء ربما تكون زيادة الصادرات في مجالات كثيرة.

عدم توفير العملة الصعبة

واختتم الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد، أن عدم توفير العملة الصعبة يعني وجود السوق السوداء وفرق في أسعار الصرف، لافتا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات بمصر، تبعها تزايد في الصادرات الزراعية والصناعية.