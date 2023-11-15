أبرز 10 توجيهات لدفع ملف الاستثمار وعجلة الاقتصاد المحلي بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، باتخاذ مجموعة من القرارات في ملف الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد المحلي وتخفيف حجم الاستيراد والاعتماد على الصناعات المحلية لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين ومواجهة التحديات التي تواجههم.

وفيما يلي أبرز 10 توجيهات اتخاذ المحافظ خلال اجتماعه بالمحافظة:

- جذب استثمارات جديدة وفتح قنوات التواصل المستمر مع المستثمرين للنهوض بالمناطق الصناعية بالمحافظة.

- حل أي مشكلات قد تطرأ ووضع حلول لها في أسرع وقت ممكن.

- استعراض آخر المستجدات بشأن الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المناطق الصناعية وما وصلت إليه مراحل التنفيذ والجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة مسبقاً.

- زيادة الفرص التجارية والاستثمارية للقطاع الخاص.

-العمل على الاستفادة من موارد وإمكانات المحافظة والمناطق الصناعية بها.

- تضم المحافظة 8 مناطق صناعية بينها 5 مناطق ولايتها تابعة للمحافظة (منطقة الصفا ببني غالب بأسيوط، وعرب العوامر بأبنوب ، والزرابي بأبوتيج ، دشلوط بديروط) وأخرى «الكوم الأحمر بالبداري» تحت التقسيم لحين ترفيقها بالإضافة إلى مناطق (أسيوط الجديدة ، ووادي سرجة الغنايم ، ومجمع الصناعات الصغيرة بالغريب في ساحل سليم).

- ضرورة الاستفادة من المساحات وقطع الأراضي غير المستغلة.

- تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين على أرض المحافظة.

- العمل على تقديم التيسيرات الممكنة وتبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز والتسهيلات وتحسين المرافق والخدمات بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- تهيئة المناخ اللازم لمزيد من الاستثمارات التي تساهم في تعظيم حركة الانتاج والصناعة المحلية ودفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة.