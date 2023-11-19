«تموين الشرقية» تشرف على توزيع السكر بـ27 جنيها للمستهلك

أشرفت مديرية تموين محافظة الشرقية، اليوم الأحد، على توزيع السكر الذي حصلت عليه الشركات من البورصة السلعية بسعر 27 جنيهًا للمستهلك من خلال السوبر ماركت والهايبرات على مستوى المحافظة.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين، أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع شركات التعبئة المخصص لها كميات من البورصة السلعية، وترتكز الخطة على الإشراف التام على عملية استلام السكر وتعبئته والبيع للمستهلك بسعر 27 جنيهًا.

وأضافت أن عدد 5 شركات للتعبئة حصلت على كميات من البورصة السلعية، مشيرة إلى أن تلك الشركات تخضع للإشراف التام من مديرية تموين الشرقية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتطبيقًا لدور الرقابة على كل ما يتعلق بالسلع الغذائية وضمان وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلى أن أكثر من 900 منفذ انضم لمبادرات تخفيض الأسعار، سواء سلاسل تجارية خاصة أو منافذ الداخلية والقوات المسلحة، وبها أكثر من 30 سلعة مخفضة، أبرزها السكر والأرز والبقوليات واللحوم.