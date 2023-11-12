رئيس «الغرفة التجارية» في الإسماعيلية يتفقد منافذ مبادرة تخفيض الأسعار

أجرى أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، جولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية، شملت عددا من المنافذ والسلاسل التجارية المتخصصة في بيع السلع الغذائية بهدف ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، رافقه أحمد منصور مدير التموين بالمحافظة وسعيد شعيب سكرتير الغرفة.

تخفيضات على أسعار السلع

وشهدت الجولة التأكد من وجود تخفيضات حقيقية على أسعار السلع المقدمة خاصة «السكر، الزيت، السمن، الأرز، المكرونة، منتجات الألبان واللحوم، الدواجن الحية والمجمدة، والبيض»، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

من جانبه، أكد أكرم الشافعي، تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة، مشيرا إلى مجهود التموين في المتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع طوال أيام الأسبوع.

وأشار رئيس الغرفة إلى تنظيم عدة حملات مفاجئة لمتابعة الأسعار في جميع أحياء المحافظة لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وخلال الجولة، التقى الشافعي ومنصور عددا من المواطنين للتأكد من جودة السلع المقدمة، ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، مؤكدا أنّ الدولة بمختلف أجهزتها تعمل جاهدة لتوفير مختلف السلع خاصة الاسراتيجية منها بأسعار في متناول الجميع.

وعن السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع، استعرض أحمد منصور مدير التموين، الأسعار من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة، كما يلي.

أسعار السلع

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيها بدلا من 35 جنيها.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 بدلا من 45.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 بدلا من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيها.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 بدلا من 25 جنيها.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهًا.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 بدلا من 20 جنيها.

- مكرونة 350 جراما بسعر 5.75 بدلا من 7.5 جنيه.