تعرف على أماكن وأسعار المنتجات ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بالإسماعيلية

تفقد أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، المخزون السلعي للمواد الغذائية الأساسية بالمنافذ المشاركة في مبادرة « تخفيض أسعار السلع »، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

مشاركة عدد كبير من المنافذ في مبادرة تخفيض السلع

من جانبه، أعلن أحمد منصور، مدير تموين الإسماعيلية، مشاركة عدد كبير من المنافذ والمجمعات الاستهلاكية في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وهي دلتا السلام بجوار السنترال الكبير، ومجمع الأهرام 2000 بمساكن الهيئة أمام الاستاد، فرع تجزئة 1 بحي أول خلف البنك العقاري، فرع الأسماك بالشارع التجاري بالشيخ زايد.

بالإضافة إلي مشاركة السلاسل التجارية، منها 4 أفرع لسلسلة بيم، وهي الفرع المجاور لمدرسة التكنولوجيا، فرع الزهور، وفرع صبري مبدي أمام مجمع الإسماعيلية الطبي، وفرع بيم قرب الاستاد.

كما أشار مدير تموين الإسماعيلية إلى مشاركة هايبر باندا بجوار مسجد أبو المجد، والحياة ماركت ميدان فوكس، وأهل الصفوة بأرض الجمعيات، ومؤمن بالشارع التجاري، وجنة الإسماعيلية في شارع طنطا والبحري.

كما يجري التوسع بمشاركة عدد من المنافذ بالمبادرة الوطنية في المراكز والمدن المختلفة على نطاق محافظة الإسماعيلية.

وعن السلع الأساسية التي تم تخفيضها رسميًا ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، استعرض احمد منصور، مدير التموين، الأسعار من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة ، وهي كالتالي:

- سعر السكر وزن 1 كيلو بقيمة 27 جنيهاً بدلا من 35 جنيهاً.

- سعر الزيت الخليط المعبأ 800 مل بسعر 40 جنيهاً بدلاً من 45 جنيهاً.

- زيت خليط 2.1 لتر بسعر 97.75 جنيه بدلاً من 118 جنيهًا.

- كيلو أرز بلدي عريض الحبة بسعر 22 بدلا من 28 جنيهاً.

- أرز مستورد 1 كيلو 20 جنيها بدلا من 25 جنيهاً.

- دواجن برازيلي مجمدة 1 كيلو بسعر 85 جنيهًا بدلا من 115 جنيهًا.

- طبق بيض 30 بيضة 125 جنيها بدلا من 150 جنيهاً.

- مكرونة 1 كيلو 17.5 جنيه بدلا من 20 جنيهاً.

- مكرونة 350 جراماً بسعر 5.75 جنيه بدلا من 7.5 جنيهات.