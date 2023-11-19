وزير التجارة السعودي: آن الآوان للبحث عن فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر

قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، آن الآوان أن نتكامل ونتعاون ونبحث عن الفرص في مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وأضاف القصبي، خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأحد: «اتفقنا على عقد منتدى سعودي مصري لتسويق الفرص الاستثمارية في البلدين».

وكان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة عقد جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، واستعرض اللقاء تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل الأزمات المتلاحقة، وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.