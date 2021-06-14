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محمود مسلم

وزير التجارة السعودي يستمع إلى تطلعات المستثمرين بمجلس الأعمال المشترك

كتب:

الوطن
11:44 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
السعودية

السعودية

أكّد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف بالسعودية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حرص المملكة على تعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية خاصة في مجالات الاستثمار في ظل العلاقات الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

ونوه القصبي، خلال لقائه في القاهرة الليلة الماضية، بالجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، بحرص رجال الأعمال في البلدين الشقيقين على تعزيز علاقاتهم والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات القيادتين.

واستمع خلال اللقاء إلى آراء وتطلعات رجال الأعمال السعوديين المستثمرين في مصر، مشيرا إلى حرص البلدين على تجاوز كل ما يعوق الاستثمارات المشتركة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري وعدد من رجال الأعمال السعوديين.

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