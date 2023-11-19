حملة فريد زهران: زيارة مرشحنا للمفتي تؤكد اهتمامنا ببناء علاقات طيبة مع جميع المؤسسات

قال الدكتور محمد سالم، المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، إن زيارة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، للمفتي اليوم الأحد، تأكيد على اهتمام حملة فريد زهران ببناء علاقات طيبة مع كافة مؤسسات الدولة.

لقاء حملة فريد زهران مع المفتي

وأضاف أن زيارة اليوم لن تكون الأخيرة لمؤسسات الدولة المختلفة، والتي نقدم أنفسنا باعتبارنا جزءا منها ولسنا في صدام معها، موضحًا أن البرنامج الانتخابي ورؤية المرشح فريد زهران، هى دعم استقلالية المؤسسات الدينية وإبعادها عن أي تأثير سياسي ينال من هيبتها واحترامها في وجدان المصريين.

وأكد أن اللقاء اتسم بقدر كبير من الود والترحاب المتبادل بين الجميع، والذي وافق فيه المفتي على ما طرحه مرشحنا من ضرورة تحذير المؤسسات الدينية ورفضها لممارسات شراء الأصوات، والدعاية على أساس ديني وطائفي، فضلا عن ضرورة وقوف جميع مؤسسات الدولة وفي القلب منها المؤسسات الدينية على مسافة واحدة بين جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة والتعبير عن رأيها السياسي.

وأشار إلى أنه في حديثه لـ المفتي أكد أن هناك مستوى من التشدد والتطرف يزداد في المجتمع في السنوات الأخيرة رغم جهود مؤسسة الأزهر ودار الإفتاء في مواجهة الأفكار المتطرفة والانحياز لكثير من الأفكار والمواقف التقدمية، وحث دار الإفتاء على مراجعة ظهور بعض الدعاة الذين يحرصون على الظهور بشكل غير لائق ينجرف إلى الهوس بالإثارة والاستعراض، وقيادة أفكار متطرفة ضد المرأة وقيم التحرر، والتي تساهم بشكل غير مباشر في تغذية الأفكار المتطرفة.

واختتم بأن زيارة الحملة لدار الإفتاء وباقي المؤسسات الدينية تباعًا تؤكد إيمان الحملة والحزب المصري الديمقراطي بالدولة المدنية الحديثة، والتي تدعم حق المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائر بكافة اختلافاتهم دون تمييز.