المرشح الرئاسي فريد زهران يصل الفيوم لعقد برنامجه الانتخابي

وصل المرشح فريد زهران إلى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، قبل قليل، تمهيدًا لعقد أول مؤتمر انتخابي له في محافظة الفيوم، إذ التقى عدد من أعضاء مجلس النواب، والحزب المصري الديموقراطي، وحزب العدل، وعدد من المواطنين، قبل ساعات قليلة من انطلاق المؤتمر الرسمي، في مدينة الفيوم.

وناقش الأهالي، المرشح الرئاسي فريد زهران في برنامجه الانتخابي، وعن القضية الفلسطينية، والأوضاع السياسية والاقتصادية، والانتخابات الرئاسية.

انطلاق أول مؤتمر لدعمه

وقالت الدكتورة منى الشماخ أمين الإعلام بالحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم وصلوا قبل قليل إلى مركز سنورس، في ضيافة أيمن الصفتي عضو الحزب المصري الديمقراطي، والتقوا بعض أعضاء الحزب وحزب العدل وأعضاء مجلس النواب، وعقدوا جلسة حوارية في سرادق أُقيم لاستقباله خصيصًا، مؤكدةً أن فريد زهران لاقى ترحيبا كبيرا من أهالي مركز سنورس.

الإعلان عن البرنامج الانتخابي

وأشارت إلى إنه من المقرر أن ينتقلوا إلى مدينة الفيوم، تمهيدًا لإطلاق مؤتمر جماهيري للمرشح فريد زهران، الذي يعلن خلاله عن برنامجه الانتخابي، فضلًا عن مناقشة المواطنين والإجابة عن أسئلتهم، ضمن جولات المرشح الرئاسي في المحافظات استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية القادمة التي من المقرر انعقادها أيام 10،و11،و12 من شهر ديسمبر القادم.