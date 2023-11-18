المكتب التنفيذي لحملة فريد زهران: مرشحنا يتبنى إطلاق حرية الأحزاب

قال محمد هلال، عضو المكتب التنفيذي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران وأمين شباب محافظة الجيزة للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فريد زهران هو البديل الآمن.

فتح المجال العام

وأكد «هلال» خلال المؤتمر الجماهيري لفريد زهران، أن البرنامج السياسي للمرشح يتبني فتح المجال العام وإطلاق حرية الأحزاب في الحركة والانتشار والعمل السياسي، وحرية النقابات والجمعيات واستقلالها، موضحًا أن غياب دور الأحزاب والنقابات والجمعيات الفاعلة سيؤدي إلى انفجار شعبي.