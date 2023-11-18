متحدث حملة فريد زهران: حال فوزنا بالانتخابات سنصدر قرارا بإجراء الانتخابات المحلية

قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، حال فوزنا في الانتخابات، سنصدر قرارًا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، مع فتح حوار مجتمعي، يحقق استقلالية المجالس المحلية، جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري، الذي نظمته الحملة بمنطقة المسلة بالفيوم.

مراجعة التشريعات والقرارات الإدارية

وأضاف «الشناوي»: سنراجع كل التشريعات والقرارت الإدارية، المنظمة لعمل «الأحزاب- النقابات- المؤسسات الاهلية والروابط والاتحادات، بحيث يتمكن المواطنين، من انشاء منظماتهم، وإداراته واستقلالها المالي والإداري، دون تدخل من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، وألا يتم حلها إلا بحكم قضائي».

العفو الشامل

أكد الشناوي، أنه في حالة الفوز سيفتح فريد زهران، حوار مجتمعي حول تحقيق استقلال للإعلام، بصوره وأشكاله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.