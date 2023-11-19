رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة اليوم إلى 7

كتب:

مريم جاد
07:27 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود. 

وفي ذات السياق، أفادت القناة في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة.

وبحسب فصائل المقاومة الفلسطينية جرى استهداف الجنود الإسرائيليين من خلال عبوة مضادة للأفراد، نجحت في تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا. 

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال: السفينة المختطفة لدى «الحوثي» دولية ولا تحمل إسرائيليين

«باحث»: المستوطنون لا يثقون في حكومتهم أو جيش الاحتلال الإسرائيلي

صور لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.. «استهدفتهم الفصائل الفلسطينية»

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 58 منذ بدء العملية البرية بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 6 جنود وإصابة 7 آخرين في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من ضباطه في قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مقر حركة فتح في مخيم بلاطة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان شرق البريج بإخلاء منازلهم بشكل فوري

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: فقدنا 372 من جنودنا منذ 7 أكتوبر الماضي

اللحظات الأولى لاقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى ابن سينا بجنين (فيديو)
بقلم مريم جاد