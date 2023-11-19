«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة اليوم إلى 7

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن الاحتلال الإسرائيلي أعلن ارتفاع عدد قتلاه في معارك غزة اليوم إلى 7 ضباط وجنود.

وفي ذات السياق، أفادت القناة في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل 3 ضباط وجنود إضافيين بمعارك شمال غزة.

وبحسب فصائل المقاومة الفلسطينية جرى استهداف الجنود الإسرائيليين من خلال عبوة مضادة للأفراد، نجحت في تدمير 17 آلية إسرائيلية كليًّا أو جزئيًّا.