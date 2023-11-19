الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين في غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل ضابط وجندي إضافيين، في المعارك بقطاع غزة.

في نفس السياق، أكدت فرنسا أنها تساهم أيضًا في الجهود الأوروبية المبذولة من خلال توفير المعدات والأجهزة الطبية اللازمة على متن الطائرات الأوروبية المقرر إرسالها يومي 23 و30 نوفمبر.

وأرسلت باريس بالفعل حاملة طائرات «تونير» إلى شرق البحر المتوسط فيما وصفه الرئيس إيمانويل ماكرون بأنها مهمة لدعم مستشفيات غزة.

وقال مصدر عسكري فرنسي، إن الحاملة تونير تضم نحو 60 سريرا وجناحين للعمليات الجراحية لا يمكن استخدامها إلا مؤقتا وكدعم لمستشفى أكبر على الأرض.

كما نقلت طائرات فرنسية 54 طنا من المساعدات لغزة في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، أعلنت فرنسا استعدادها لاستقبال عشرات الأطفال من قطاع غزة في مستشفياتها، بحسب مصادر إعلامية فرنسية.