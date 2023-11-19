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الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال 100 فلسطيني من غزة

كتب:

أحمد العانوسي
08:09 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية

أوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اعتقال 100 فلسطيني من غزة وتحويلهم للتحقيق داخل إسرائيل، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

وفي نفس السياق، خلال تصريحات تلفزيونية لشبكة إن بي سي الأمريكية، ضغطت مقدمة البرنامج كريستن ويلكر على نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مرارا خلال الحوار للإجابة على سؤال محدد: «هل أنت واثق من أن إسرائيل تتبع القانون الدولي، يا جون؟ فقط نعم أو لا».

وردا على السؤال، قال فاينر: «نحن واثقون من أن موقفنا هو ما نحتاج إليه في الوقت الحالي.. عندما نرى القضايا التي يتم إثارتها، وبناء على الأحداث على الأرض، نقوم بطرحها بشكل خاص ومباشر مع حكومة إسرائيل».

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بقلم أحمد العانوسي