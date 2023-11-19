مدبولي: إطلاق تقرير المتابعة الأول لـ«نوفي» خير دليل على ثقة شركاء التنمية بمصر

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعترف بأهمية الاستثمارات في الحلول القائمة على التكنولوجيا في إطار هيكل العمل على مواجهة التغيرات المناخية ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن إطلاق تقرير المتابعة الأول لبرنامج نوفي خير دليل على ثقة شركاء التنمية والمجتمع الدولي فالرؤية السياسية والإنمائية المصرية بعيدة المدى.

وأكد مدبولي خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، على أن مصر عازمة وبخطوات ثابتة ورغم التحديات الدولية والإقليمية على استكمال خطة في القطاعات المختلفة والاستراتيجيات القطرية للتعاون مع شركاء التنمية في الثنائيين ومتعددي الأطراف والتي تمتد وتشمل العديد من المبادرات الوطنية المهمة مثل مبادرة حياة كريمة، وبرنامج تكافل وكرامة، وبرنامج التأمين الصحي والشامل، وبرنامج تطوير التعليم، و100 مليون صحة، وتطوير الاسكان الإجتماعي، وبرنامج تمكين المرأة والفتيات، ودعم الشركات النائشة والقطاع الخاص، البرنامج القومي للتغذية المدرسية وغيرها.