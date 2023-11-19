أغلى 5 ساعات في دولاب كريستيانو رونالدو.. كم تبلغ قيمتها؟

على الرغم من العمل الشاق الذي يبذله كريستيانو رونالدو؛ للبقاء واحدًا ضمن أفضل لاعبي كرة القدم على مستوى العالم بلا منازع، إلا أنه أيضًا يحتفظ بوقت للهوايات بعيدًا عن الملعب، إذ يواصل هوايته المعروفة على مدار السنوات الماضية.

جولة داخل دولاب ساعات كريستيانو رونالدو

اقتناء الساعات الثمينة، واحدة من أهم وأشهر هوايات كريستيانو رونالدو على مدار مشواره، وخاصة في السنوات القليلة المنقضية، وزادت بعد وصوله إلى السعودية، لكنه ليس اهتمامًا حديثًا للدون البرتغالي.

نادرًا ما يظهرالنجم العالمي بدون ساعة في يده، وليس مجرد ساعات عادية، بل ساعات فاخرة، إذ ظهر اهتمام صاروخ ماديرا بالساعات لأول مرة خلال فترته في ريال مدريد عندما شوهد يرتدي ساعة «Grand Baguette Diamond»، التي تبلغ تكلفتها حوالي مليون دولار «800,000 جنيه إسترليني»، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تحتوي الساعة على 761 ماسة تبلغ 761 وتغطي خمس مناطق زمنية مختلفة، بحيث يمكنه معرفة الوقت في مكان إقامته وكذلك في نيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وباريس، فعند الأخذ في الاعتبار أن هناك 6 ساعات فقط من هذا النوع في العالم، فليس من الغريب أن تكون مكلفة جدًا، ورغم سعرها الضخم إلا أنه ارتدى ساعات بتكلفة أكبر.

في عام 2018، ظهر البرتغالي في مؤتمر صحفي لنادي يوفنتوس بساعة فرانك مولر، تبلغ قيمتها 2 مليون دولار «1.6 مليون جنيه إسترليني»، تحتوي الساعة الفضية المتلألئة على مجموعة مكونة من 474 ماسة وحوالي 70 ياقوتة لإضافة تفصيلة حمراء.

رونالدو كشف في وقت سابق عن ساعة «Hublot» فريدة من نوعها سابقًا، تحتوي على حزام أسود وشكل متموج في قاع المعصم تبلغ قيمتها 1 مليون دولار «800,000 جنيه إسترليني».

كما ارتدى رونالدو ساعة «رولكس دايتونا» بقيمة 605,000 جنيه إسترليني تبرز من بين الآخرين بسوارها الذهبي وقرصها المرصع باللؤلؤ، وأخرى قيمتها 392,000 جنيه إسترليني ظهر بها في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عام 2019.

قبل السفر إلى كأس العالم 2022 في قطر، ارتدى رونالدو في مؤتمر صحفي ساعة تبلغ قيمتها 45,000 جنيه إسترليني، كانت لا تزال ساعة فاخرة مبهرة، حيث تحتوي على 26 ألماسة.

بالفعل يمتلك رونالدو مجموعة رائعة من الساعات، لكنه لا يحتفظ بها جميعًا لنفسه، ففي الشهر الماضي، أهدى البطل السابق لوزن الوزن الثقيل في القتال بالفنون القتالية المختلطة، فرانسيس نجانو، ساعة فاخرة تبلغ قيمتها 87,000 جنيه إسترليني قبل مواجهته الضخمة مع تايسون فيوري من بريطانيا.