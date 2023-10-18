شقيقة كريستيانو رونالدو تثير جدلا واسعا.. لماذا حذفت علم فلسطين؟

جدلا واسعا أثارته كاتيا أفييرو شقيقة البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، خلال الساعات الماضية، بعد دعمها للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل الأحداث الجارية في غزة.

شقيقة رونالدو تحذف علم فلسطين

شقيقة رونالدو وضعت منشورا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام» لطفلة نائمة تحمل العلم الفلسطيني وسط الحطام، وهي الصورة التي أثارت الجدل بشكل كبير، قبل أن تقوم بحذفها، فما القصة؟

منشور مؤثر نشرته كاتيا أفييرو، متفاعلة مع الأحداث الجارية التي هزت العالم خلال الأيام الماضية، جاء نصه: «الأبرياء الذين يدفعون ثمناً باهظاً للفساد وقلة الحب، لا أريد أن أعرف في أي منطقة؟ سواء كان ذلك من جهة أو من الجهة الأخرى، هذا لا يهمني، أنا أعلم على وجه اليقين أن الأبرياء لن يتمكنوا أبدًا من دفع ثمن حرمان شعب بلا روح، كم هي محزنة هذه الإنسانية».

لماذا حذفت شقيقة رونالدو علم فلسطين؟

أضافت شقيقة رونالدو: «أعلم أن الانتظار صعب، لكن الله لديه الوقت ليقويه ويشفيه، من الضروري فقط التحلي بالثقة، لا تتخلى عن الحب، لا تتخلى عن الحب، فسوف يمر كل ما يحدث يوم ما، فلنتحلى بالإيمان وندعو الله ونستغفره ليشفينا ويستقبلنا في ملكوته، جميع الضحايا الأبرياء».

ولكن بعد دقائق من نشر صورة علم فلسطين على صفحتها، قامت شقيقة رونالدو بتغييرها، ووضع صورة لأطفال يجسلون بين الحطام، مبررة ذلك: «كان يجب أن أغير الصورة التي على الرغم من عدم كتابتها أي نص، وكان الهدف منها هو الأبرياء، للأسف لدينا أشخاص يرون الشر وآخرون يرون الحفلات، لهؤلاء أصلي وأدعي».