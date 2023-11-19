رئيس الوزراء: مصر تكرر التزامها بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة باتفاقية باريس

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المنصة الوطنية «نوفي» أظهرت ضرورة الربط بين مشروعات الطاقة والغذاء والمياه والنقل لتحقيق أقصى استفادة من الجهود الإنمائية المبذولة والموارد المستخدمة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه القناة الأولى، أن الأمل في التغلب على تحدي تغير المناخ لا يزال قائما إذا ما توفرت الإرادة والعزيمة وهو ما تسعى إليه مصر من خلال التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والتحول الهيكلي في القوانين والتشريعات وآليات العمل الحكومية بما يساهم في تعزيز الاستثمارات الخضراء.

وأشار إلى أن مصر تكرر التزامها بتسريع تحقيق الأهداف المناخية المحددة في اتفاقية باريس والاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050، وأجندة التنمية المستدامة 2030، مع الاعتراف بالصلة التي لا تنفصل بين العمل المناخي والتنمية المستدامة.

ولفت إلى أن مصر تشدد على أهمية تعميم مبادئ التمويل العادل على جميع مقدمي التمويلات على الصعيدين الوطني والدولي والحفاظ على الملكية الوطنية، وتؤكد الدور المهم على منصات التنسيق المشترك مثل برنامج «نوفي»، القابلة للتكرار على المستويين الإقليمي والدولي في تحقيق الأهداف المناخية الوطنية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون ومرن وشامل.