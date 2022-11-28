مدير مشروعات «إيفاد» لـ قناة الحياة: إطلاق منصة نوفي في الربع الأول من 2023

قال الدكتور محمد الغزالي مدير مشروعات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، إنّ منصة نوفي سيتم إطلاقها في الربع الأول لعام 2023، مشيرًا إلى أن نظم الإنذار المبكر تستهدف منح الفلاحين معلومات بشكل مبسط.

إرسال رسائل التنبؤ للمزارعين

وأضاف الغزالي، خلال حواره مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج cop27، على قناة الحياة: «الفلاح بيبقى قاعد في أرضه مش عارف إن كان في موجة حر أو أمطار مفاجئة، وبالتالي فإن نظم الإنذار المبكر يكون بها محطات للأرصاد ترسل رسائل للمزارعين للتنبؤ بموجات الحر والأمطار حتى تكون عمليات الري مرتبطة بها».