مختص في شؤون الطاقة: منصة نوفي غرضها الترويج للمشروعات الخضراء التنموية

قال الدكتور أحمد سلطان، مختصٌ في شؤون النفط والطاقة، إنّ «نوفي» منصة خضراء تتبناها الحكومة المصرية، ولها 3 محاور هي «المياه، والغذاء، والطاقة»، مشيرًا إلى أنّ عدم التزام الدول بتطبيق اتفاقات قمة باريس 2015 حتى الآن، فضلًا عن الأزمات العالمية المتتالية، وانتشار فيروس كورونا، وغيرها جعلت شرم الشيخ بوابة إنقاذ للعالم من خلال التنفيذ الفعلي.

تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتغيّرات المناخية 2035

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أنّ مصر ستعمل من خلال منصة «نوفي» في الترويج للمشروعات الخضراء التنموية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرًا إلى أنّ تلك الخطوة قوية نحو تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتغيرات المناخية 2035، كما أنّها ستعمل على حشد جهود المجتمع الدولي؛ لدعم التحول للأخضر بمصر.

وأوضح أنّ التمويل بمنصة «نوفي» عبارة تمويلات ميسّرة تتيح تمويل للدول التي لها رؤية، مشيرً إلى أنّ دولة جنوب أفريقيا نفّذت التجربة لكن ليس من خلال المنصة بل التمويل، متابعًا بأنّ جنوب أفريقيا إحدى الدول الكبرى في إنتاج الفحم، لذلك أقرت مجموعة الدول الصناعية تخصيص 8 مليارات دولار العام الماضي في جلاسكو لمساعدتها في الحد من الانبعاثات الكربونية عن طريق تقليل استخدام الوقود الأحفوري.

موضوع الطاقة النظيفة شهد طفرة كبيرة بمصر

وأشار المتخص في شؤون النفط والطاقة، إلى أنّ موضوع الطاقة الجديدة المتجددة شهد طفرةً كبيرةً للغاية بالدولة المصرية من خلال العديد من المشروعات الكبرى، لأنّ مصر وضعت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقة النظيفة بنحو 42% عن طريق التنوع في مصادر الطاقة.