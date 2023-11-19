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وزير التعليم: غيرنا الخريطة المدرسية.. وخصصنا يوما رياضيا وثقافيا لكل الطلاب

كتب:

أميرة فكري
08:24 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرياضة المدرسية تلعب دورا بارزًا وفعالا في بناء شخصية الطالب من خلال تنمية قدراته ومواهبه الرياضية، بالإضافة إلى دورها الفعال في تعديل وتغيير سلوكه بما يتناسب مع قيم المجتمع.

يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية

و أضاف وزير التعليم، خلال كلمته منذ قليل خلال افتتاح البطولة العربية المدرسية 2023، أنني كمسؤول للتربية والتعليم في مصر نحن الآن غيرنا الخريطة المدرسية وأصبح هناك يوم أسبوعي وهو يوم رياضي وثقافي لكل الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

وتابع: يتتضمن برنامج افتتاح البطولة العربية المدرسية طابور العرض للدول المشاركة «مصر – السعودية – الكويت – الأردن – سلطنة عمان – فلسطين – المغرب – الجزائر – لبنان – العراق – ليبيا»، بالإضافة إلى عرض رياضى.

كما توجه وزير التعليم بالشكر والتقدير بكافة العاملين بوزارة الشباب والرياضة وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من أجل تنظيم هذه البطولة لكي تظهر بالشكل المشرف، متنميا للجميع التوفيق والنجاح.

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