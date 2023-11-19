مجلس التعليم المدمج يعتمد البرامج الدراسية في جامعة الأقصر

ترأس الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس إدارة مركز التعليم المدمج، بحضور أعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور وليد عبدالله، مدير المركز، أن المجلس وافق على اعتماد الضوابط المالية للتعليم المدمج بجامعة الأقصر اعتبارا من 1 نوفمبر 2023 حتى 31 مارس 2024، كما وافق على اعتماد أعداد الطلاب المقبولين بكلية التجارة بالشراكة مع جامعة عين شمس وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي بالشراكة مع جامعة المنيا، واعتماد جدول المحاضرات الخاص بكلية التجارة وبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي المستوي الأول للعام الجامعي 2023/ 2024.

البكالوريوس المهني

ووافق المجلس التعليم المدمج بجامعة الأقصر، على اعتماد لائحة برنامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الآثار والحفاظ على التراث» بنظام الساعات المعتمدة، وكذا الموافقة على اللائحة برنامج الليسانس المهني للتعليم المدمج بعنوان «الألسن في اللغة الألمانية» بنظام الساعات المعتمدة.

كما وافق المجلس على اللوائح برامج البكالوريوس المهني للتعليم المدمج بعنوان «إدارة المطارات والضيافة الجوية»، وعنوان «إدارة النوادي والسياحة الرياضية»، وعنوان «إدارة المجموعات السياحية والإرشاد البيئي»، وعنوان «إدارة المستشفيات والمنتجعات الصحية» بنظام الساعات المعتمدة.