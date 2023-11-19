إنجازات «حكاية وطن».. تلريون جنيه حجم الإنفاق على التعليم خلال 8 سنوات

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء، ما شهدته منظومة التعليم خلال العشر سنوات الماضية، حيث شهد جملة من التحولات على الصعيد الكمي والنوعي، إضافة إلى بعض المدخلات المحورية والمحطات الفاصلة والتي كان لها تأثير جوهري على تغيير منظومة التعليم، كجزء من استراتيجيتها للتنمية البشرية، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي على قطاع التعليم في الفترة 2014 - 2022 ما يزيد على تريليون جنيه، وبلغ إجمالي مخصصات التعليم الجامعي في العام المالي 2022 - 2023 نحو 317 مليار جنيه.

عدد المشروعات التعليمية

وأطلقت الدولة عددا من الاستراتيجيات التي تخدم المنظومة التعليمية مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030، والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وبلغ عدد المشروعات التعليمية في الفترة 2014 - 2020 نحو 8041 مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليار جنيه ليبلغ عدد المدارس في العام المالي 2022-2023 نحو 60.3 ألف مدرسة، إضافة إلى 116 ألف معهد أزهري ويصل عدد الفصول إلى 5518 ألف فصل مقابل 4464 ألف فصل خلال عام 2013-2014.

تطوير المناهج الدراسية

عملت الدولة على تطوير المناهج الدراسية ووضع مناهج جديدة تماما، وطريقة تدريس مبتكرة، وتغيير طريقة التقييم لجميع المراحل الدراسية، كما عزّزت الدولة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتجهيز 9249 معملا، و274 ألفا و399 فصلا مطورًا وتوزيع 33 مليون تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، كما بذلت الدولة جهودًا كبيرًا لتطوير نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية وعددها 102 مدرسة في العام الدراسي 2022-2023.