المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا في الإسكندرية لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل مؤتمرا نوعيا مكبرا لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024- 2030، وذلك بالنادي السوري بمنطقة محطة الرمل.

جاء ذلك بحضور الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، والدكتورة إيناس صبحي أمين المرأة، وريمون ناجي رئيس المركز الإعلامي، وعضو المكتب السياسي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي، ومنى كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسي القيادية بالحزب وقيادات الحزب.

وحضر المؤتمر مئات من سيدات المجتمع السكندري وسيدات الأعمال وممثلي الأندية الاجتماعية وعدد من الشخصيات العامة ومنهم ليليكا بانتيليس رئيس النادي البحري اليوناني ورئيسة جمعية الصداقة اليونانية المصرية بالإسكندرية، ونائب رئيس المنطقة اللوتارية، وعبدالرحمن السوراني، وعدد من رموز الأعمال.

أدارت الندوة سارة سرور كبير العلاقات العامة بمكتبة الإسكندرية، بدأت الفعاليات بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على أشقائنا ضحايا الأحداث الجارية في فلسطين، وتحدثت مديرة الجلسة عن جهود الرئيس السيسي.

عصام خليل: وجود السيسي رئيسا يبدد المؤامرات

ومن جهته، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إننا كنا أول كيان سياسي يبادر في إعلان دعمه للرئيس بل واعتباره مرشحا عن الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة المقرر إقامتها خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، لرؤيتنا وإيماننا بأنه رجل المرحلة القادر على العبور بمصر إلي بر الأمان.

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار خلال كلمته بالندوة، أن الدولة المصرية حاليا محاطة بالأحداث والاضطرابات، وتهديد حدودها من الجهات الأربعة، وذلك ضمن مخطط كامل لتطويق القوة الوحيدة بالمنطقة العربية وهي مصر، ولذلك علينا التكاتف ومساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لكونه الوحيد القادر على قيادة مصر لإحباط المخططات الخارجية.

وأشار إلى أن مصر مرت بالعديد من الأزمات والتحديات والمخططات والمعوقات طوال السنوات الماضية، وحولها الشعب المصري بقيادة الرئيس السيسي إلى إنجازات ومشروعات في كل محافظة مصرية، ودعم الرئيس الاقتصاد بالتوسع في الصناعة الوطنية، وجذب استثمارات أجنبية بإنشاء العديد المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار ومنها محور قناة السويس، فضلا عن العمل على إعادة هوية الشخصية المصرية التي كانت تم جرفها على مدار السنوات الماضية.

وتابع، «الرئيس تحمل الكثير علي مدار تسعة سنوات وصلت حد الاتهامات من أبواق الافك الكارهين ولكن يشاء الله أن يظهر الحق في ضوء الأحداث الجارية في محيطنا ويعلم القاصي والداني قدر ومكانة الرئيس الأمين والقائد».

وألمح إلى أن غالبية الأزمات الراهنة مقصودة وهدفها عرقلة مصر وواحدة من المؤامرات التي تدار ضد بلادنا سوء داخلية وخارجية، لم يكن الكثيرون يدركون الفائدة والهدف من زراعة آلاف الأفدنة من القمح أو الجدوي من زراعة 2.5 مليون نخلة.

قال إن هناك كثيرين يستهدفون الرئيس السيسي لأنه يقف أسدا لحماية أمن مصر القومي ولعل آخرها رفضه التام التوطين أو تهجير أهالي غزة إلى سيناء.

وشدد على أن الهدف الرئيسي الآن والتحدي الأهم هو الانتخابات الرئاسية المقبلة وسيدات مصر والمجتمع السكندري جزءًا منه وغايتنا يخرج الجميع من هنا عضوا فاعلا لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة الوطنية في التصويت.

واختتم: «النزول للصناديق والتصويت ليس لاختيار شخص ولكن لاستمرار الأمن والأمان وعلينا التحمل مع الرجل الصادق واقترب وقت الحصاد».

هبة واصل: الأعداء يحاولون إحباط المصريين وعلينا الحذر من التريند

فيما وجهت الدكتورة هبة واصل الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، الشكر لأهالي الإسكندرية، لوجودها وسط قامات و خبرات كبيرة، لافتة إلى أن كل مشارك يدرك أهمية وجوده في الانتخابات الرئاسية.

وأوضحت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار خلال كلمتها في الندوة المكبرة المنعقدة في النادي السوري بمحافظة الإسكندرية، والتي ينظمها حزب المصريين الأحرار لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أننا شعب لديه نخوة وشعور بأن البلد يحتاج إلى الوقوف بجانبه.

وتابعت أنه علينا مواجهة كافة الافكار المتطرفة وهي مسؤولية على عاتق كل مواطن مصرى حر، لافتة إلى أن دور الشعب المصري كبير، ودور السيدات في الانتخابات الرئاسية مؤثرة للغاية وليس تحيزا، موضحة أن السيدات لديهن خبرة وقدرة كبيرة لتخريج أمة لا يهزمها أحد، ولكن لا بد من أن نحب الخير للغير حتي نكون أمة صالحة لديها طموح بمنافسة شريفة.

وأكدت واصل، أن الأب يسعي لتوفير حياة كريمة، أما التربية والأمة الصالحة تخرج من الأم الصالحة، التي أنجبت ضباطا أهدوا حياتهم فداء للوطن والمهندس والطبيب والقاضي والصحفي والدبلوماسي والفني والحرفي.