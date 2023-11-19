كريم قاسم يكشف عن كواليس جديدة من مسلسل زينهم

كشف الفنان كريم قاسم، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن صور جديدة من كواليس مسلسل زينهم.

ونشر كريم قاسم مجموعة صور وعلق عليها: «ماشيين حياتهم كلها في النص مسلسل زينهم، الساعة 8 مساء على On ومنصة Watch it».

تفاصيل مسلسل زينهم

مسلسل زينهم مأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب محمد جاب الله ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف ومحمد أبو داود وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.

وكشف كريم قاسم في بيان صحفي منذ أيام عن دوره في المسلسل؛ إذ أنه يلعب دور شخصية تمسك العصا من النصف في أفعالها لأن جيمي شخصية طيبة القلب ويحلم بأن يكون دكتور قلب ولكن تعيينه أرسله لمشرحة الطب الشرعي.